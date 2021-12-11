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Интернет-магазин плитки «Антика» предлагает стильные коллекции отделочных материалов от мировых производителей — более 8500 коллекций мозаики, керамогранита и плитки для ванной комнаты из Испании, Италии, Германии, Польши, Португалии, Швейцарии, Китая, Турции, Белоруссии, Украины и России.

Вниманию истинных ценителей изысканного стиля в интерьере мы представляем огромное разнообразие настенной и напольной плитки, керамогранита, мозаики, ламината и стеновых панелей в классических и самых неожиданных вариантах дизайна.

В интернет-магазине «Антика» вы найдете эффектные решения для любого интерьера. Нужна напольная плитка лаконичного гранитно-серого цвета? Ярко-оранжевая или ярко-зеленая плитка для оформления фартука на кухне? Роскошная плитка в стиле ар-деко? А, может быть, вы ищете необычное мозаичное панно, которое станет заключительным аккордом отделки ванной комнаты?

Мы поможем подобрать идеальный вариант! Удобный поиск на сайте поможет намного быстрее найти то, что нужно, сортируя отделочные материалы по фирме-производителю, типу, цветовой гамме, размеру, текстуре и узору.

Ассортимент магазина «Антика» постоянно пополняется: мы регулярно заказываем и получаем новые коллекции керамической плитки, стеновых панелей, декоративной мозаики и других отделочных материалов и предлагаем их вам — разумеется, по выгодным ценам.

Популярные производители керамической плитки

Интернет-магазин отделочных материалов «Антика» поставляет продукцию самых популярных фабрик, заслуживших доверие покупателей со всего мира. В нашем каталоге представлены коллекции таких брендов, как:

1. Kerama Marazzi. Эта российская фабрика выпускает керамику с 1988 года. Сегодня ежегодный объем продукции составляет тысячи квадратных метров, а её реализацией занимаются 22 официальных представительства в России и за рубежом. Ассортимент компании «Керама Марацци» включает тематические серии, посвященные красивейшим городам мира, реалистичные имитации натурального камня и дерева. За качество и экологичность материалов в 2015 году торговая марка была удостоена премией «Марка № 1 в России».

2. Mainzu. Испанская компания производит настенную плитку и глазурованный керамогранит с 1964 года, сочетая традиционные технологии и современные инновации. «Визитной карточкой» бренда стал авторский дизайн коллекций, посвященный культуре Средиземноморья. В числе самых известных серий — облицовочные покрытия в рустикальном стиле и имитации старинной арабской мозаики, выполненные в технике COBRE.

3. Italon («Италон»). Российский производитель, выпускающий керамогранит с высокими показателями ударопрочности, морозо- и влагостойкости. Фабрика начала работать с середины 1990-х годов и сегодня представляет собой мощный технологический комплекс, оснащенный итальянским оборудованием фирмы Concorde. Ассортимент компании включает 3 вида покрытий: глазурованные, окрашенные и гомогенные.

4. Atlas Concorde («Атлас Конкорд»). Продукция этого итальянского бренда помогает реализовывать эксклюзивные проекты отделки ванных комнат, санузлов, кухонь, гостиных и других комнат в доме. С 1969 года облицовочные покрытия компании считаются эталоном эстетичного художественного оформления и высокого качества.

5. Creto предлагает готовые комплексные решения на европейском уровне по адекватной которые подойдут именно для Вашего дома, офиса и любого общественного пространства.

Чтобы купить керамическую плитку, звоните нам по телефону или оформляйте заказ с помощью веб-формы.